Son & Lumière de Bon-Repos

Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 22:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-29

Les 29, 31 juillet, 1er, 5, 7, et 8 août 2026

Un spectacle nocturne de 2 heures joué par 350 figurants et 30 cavaliers sur une scène de 8000 m2. Rythmées par une envoûtante bande musicale et des effets pyrotechniques, illustrées par des projections monumentales sur la façade de l’abbaye de Bon-Repos, les scènes vous entraînent dans un spectacle haletant, riche en émotions, où l’inattendu vous attend. Un grand show historique et féérique qui perdure en centre bretagne depuis 35 ans.

Grand Thua, l’âme de Bon-Repos, sort de son sommeil millénaire. Fanch et Yffig, personnages du quotidien, sont à l’origine de ce trouble. Lors d’une partie de pêche, ils ont, par maladresse, vidé le lac où sommeillait le géant de pierre. Pour réparer cet accident et trouver l’élément brisé, Dame Luciole, gardienne du lac endormi et de la mémoire, les incite à mener une quête à travers les âges, les transportant d’un univers à l’autre, d’une époque à l’autre. Qu’a-t-il été rompu lors de cette partie de pêche ? Seuls nos deux amis ont la réponse…

Un spectacle original de Jean-Paul le Denmat, adaptations de Racines d’Argoat, sur une trame et des personnages originaux de Loïc Baylacq et Xavier Lesèche.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

(Dès 18h, les soirs de spectacle, en attendant les représentations, visitez le village de Conomor animations et restauration rapide. Ouvert à tous, entrée gratuite.)

Org. Racines d’Argoat .

Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 85 28

English :

L’événement Son & Lumière de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme du Kreiz Breizh