Sonate à Kreutzer Notes Errantes 2026 #8 Le bourg Beurières

Informations pratiques

Beurières

Sonate à Kreutzer Notes Errantes 2026 #8

Le bourg Eglise de Beurières Beurières Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Etudiants | Minima sociaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 22:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Redécouvrir le quatuor sur instruments historiques, démarche entreprise depuis quatre ans par le jeune Quatuor I Folletti, c’est explorer de nouveaux horizons et se rapprocher de la perception des œuvres au moment de leur création.

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Le bourg Eglise de Beurières Beurières 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net

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English :

Rediscovering the string quartet on period instruments—an endeavor undertaken four years ago by the young I Folletti Quartet—means exploring new horizons and gaining a deeper understanding of how these works were perceived at the time of their creation.

L’événement Sonate à Kreutzer Notes Errantes 2026 #8 Beurières a été mis à jour le 2026-07-13 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez