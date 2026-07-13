Sonate à Kreutzer Notes Errantes 2026 #8 Le bourg Beurières
lundi 3 août 2026 · Le bourg · Beurières
Informations pratiques
Beurières
Sonate à Kreutzer Notes Errantes 2026 #8
Le bourg Eglise de Beurières Beurières Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Etudiants | Minima sociaux
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03 22:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Redécouvrir le quatuor sur instruments historiques, démarche entreprise depuis quatre ans par le jeune Quatuor I Folletti, c’est explorer de nouveaux horizons et se rapprocher de la perception des œuvres au moment de leur création.
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Le bourg Eglise de Beurières Beurières 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net
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English :
Rediscovering the string quartet on period instruments—an endeavor undertaken four years ago by the young I Folletti Quartet—means exploring new horizons and gaining a deeper understanding of how these works were perceived at the time of their creation.
L’événement Sonate à Kreutzer Notes Errantes 2026 #8 Beurières a été mis à jour le 2026-07-13 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez