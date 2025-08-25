Songe d’une forêt oubliée Salle des fêtes Nanterre

Songe d’une forêt oubliée Salle des fêtes Nanterre mercredi 18 mars 2026.

Échouée sur une souche de bois, comme après une tempête dont on ne saura rien, une fillette dort. La forêt veille sur elle et place délicatement les ingrédients nécessaires au réveil et à la consolation : l’eau, le vent, la tendresse et l’espoir…

« Songe d’une forêt oubliée » est un conte sans paroles, un poème visuel où le son, l’image, la marionnette, la manipulation d’objets et de matières se mettent au service d’une langue poétique. Un rêve éveillé dans lequel la forêt, la pluie et le vent donnent forme à des paysages. Une invitation à lâcher prise, à accepter de ne pas tout comprendre… Comme dans la vie finalement.

Spectacle de théâtre et de marionnettes à découvrir en famille dès 6 ans.

Le mercredi 18 mars 2026

de 09h45 à 10h15

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Salle des fêtes 4 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre