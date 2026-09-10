Songe, Mixt, salle Super, Nantes
jeudi 12 novembre 2026 · Mixt, salle Super · Nantes
Informations pratiques
Songe 12 – 14 novembre Mixt, salle Super Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T22:10:00+01:00
Fin : 2026-11-14T17:30:00+01:00 – 2026-11-14T19:40:00+01:00
Dans une forêt magique, une jeunesse internationale fait dérailler Le Songe d’une nuit d’été. En plusieurs langues, entre le présent du plateau et l’ailleurs du cinéma, Marcial Di Fonzo Bo, directeur du Quai – Centre dramatique national d’Angers, introduit l’inquiétude et la violence dans la fantaisie de Shakespeare.
Des amant·es égaré·es, des fées capricieuses et des artisan·es rusé·es se croisent dans des mondes parallèles, jusqu’à ce que le rêve répare, ou renverse, l’ordre de l’univers. Onze jeunes comédien·nes issu·es de l’Académie Européenne – Angers, chacun·e dans sa langue, interprètent cette nouvelle version du Songe, tantôt au plateau sous la lumière crue des néons, tantôt dans des errances filmées qui les conduisent à la frontière entre folie amoureuse et fantasme de violence.
Un texte de l’Espagnol García Lorca vient clore la pièce et superposer à la féérie du dramaturge anglais la lancinante question des liens entre théâtre et engagement, jeunesse et révolution.
La nouvelle traduction du Songe d’une nuit d’été d’Olivier Cadiot est publiée chez P.O.L.
Mixt, salle Super 49 rue du Coudray, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/songe-12112026-1900 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/songe-13112026-1930 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/songe-14112026-1630 »}]
Songe – Théâtre – spectacle vivant – Mixt à Nantes Théâtre
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