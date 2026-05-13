Songes Une nuit LGBT La briqueterie Schiltigheim Bas rhin Schiltigheim 12 – 14 juin Payant Tarif : de 8 à 20 euros

✨ 45 personnes queers ont accepté de se prêter au jeu d’une expérience collective et nocturne visant à analyser leurs désirs profonds et les ressorts de leur communauté ✨

Fantasmes, peurs, émotions, colères et espoirs… tout y passe, de leurs rêves les plus fous aux cauchemars les plus profonds. À mi-chemin entre un Squid Game queer et une version lesbienne de L’Odyssée de l’espace, comment vivront-iels cette expérience débridée ? Que découvriront-iels de leur communauté ? Oserez-vous partager, sans filtre, leurs pensées ?

_Soyez les bienvenu·es dans SONGES : une nuit LGBT pour sublimer notre liberté et la beauté de nos identités, pour résister ; une nuit pour tout changer_

Un nouveau format de spectacle que les choristes ont imaginé cette année, plus déjanté et collectif que jamais. De quoi se préparer avec joie et détermination à tous nos combats à venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00.000+02:00

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https://pelicanto.eu

La briqueterie Schiltigheim Bas rhin avenue division blindée 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Collectivité européenne d’Alsace



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