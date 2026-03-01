Sonothérapie Bain de vibrations et relaxation Salle Jacques Louvigné Saint-Aubin-Fosse-Louvain
Sonothérapie Bain de vibrations et relaxation Salle Jacques Louvigné Saint-Aubin-Fosse-Louvain vendredi 6 mars 2026.
Sonothérapie Bain de vibrations et relaxation
Salle Jacques Louvigné 4 rue du Sacré-coeur Saint-Aubin-Fosse-Louvain Mayenne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Accordez-vous un véritable moment de bien-être avec une séance de sonothérapie bain de vibrations et relaxation profonde à Saint-Aubin-Fosse-Louvain
Offrez-vous une parenthèse de douceur avec une séance de sonothérapie bain de vibrations et relaxation profonde à Saint-Aubin-Fosse-Louvain.
Plongez dans un univers de sons et de vibrations pour relâcher les tensions, apaiser le mental et rééquilibrer vos énergies. Allongé(e) confortablement, laissez-vous porter par les ondes sonores qui invitent au lâcher-prise et à une profonde détente.
Un moment hors du temps pour vous recentrer, vous ressourcer et retrouver sérénité et harmonie intérieure.
A prévoir tapis, oreiller, plaid et tenue confortable.
Séance animée par Sara de Attitude Body & Soul.
Réservation obligatoire places limitées .
Salle Jacques Louvigné 4 rue du Sacré-coeur Saint-Aubin-Fosse-Louvain 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 6 64 56 10 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Treat yourself to a real moment of well-being with a session of sonotherapy vibration bathing and deep relaxation in Saint-Aubin-Fosse-Louvain
L’événement Sonothérapie Bain de vibrations et relaxation Saint-Aubin-Fosse-Louvain a été mis à jour le 2026-02-27 par Bocage Mayennais Tourisme