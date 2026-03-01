Sonothérapie Bain de vibrations et relaxation Salle Jacques Louvigné Saint-Aubin-Fosse-Louvain

Sonothérapie Bain de vibrations et relaxation

Salle Jacques Louvigné 4 rue du Sacré-coeur Saint-Aubin-Fosse-Louvain Mayenne

Début : 2026-03-06 20:00:00

Accordez-vous un véritable moment de bien-être avec une séance de sonothérapie bain de vibrations et relaxation profonde à Saint-Aubin-Fosse-Louvain

Offrez-vous une parenthèse de douceur avec une séance de sonothérapie bain de vibrations et relaxation profonde à Saint-Aubin-Fosse-Louvain.

Plongez dans un univers de sons et de vibrations pour relâcher les tensions, apaiser le mental et rééquilibrer vos énergies. Allongé(e) confortablement, laissez-vous porter par les ondes sonores qui invitent au lâcher-prise et à une profonde détente.

Un moment hors du temps pour vous recentrer, vous ressourcer et retrouver sérénité et harmonie intérieure.

A prévoir tapis, oreiller, plaid et tenue confortable.

Séance animée par Sara de Attitude Body & Soul.

Réservation obligatoire places limitées .

+33 6 64 56 10 04

English :

Treat yourself to a real moment of well-being with a session of sonotherapy vibration bathing and deep relaxation in Saint-Aubin-Fosse-Louvain

