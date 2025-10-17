SOPHIE LOUSTALOT DANS « FANTASME » Jeudi 14 mai 2026, 20h30 l’Estrade Gironde

Tarif plein: 18€ / Tarif réduit: 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T20:30:00+01:00 – 2026-05-14T22:00:00+01:00

Artist Live en accord avec Harlem’s Prod présente Sophie Loustalot dans « Fantasme »

Fantasme : n.m. représentations imaginaires dans lesquelles un sujet transpose

ses désirs et ses angoisses.

Dans ce premier spectacle, Sophie Loustalot cherche des solutions pour défier la solitude : vivre avec ses voisins, surveiller sa machine à laver ou alors l’imaginer en couple.

Et si à force de fantasmer sa vie, elle arrivait à la vivre ?

Ouverture des portes: 19H30

Début du spectacle et fermeture des portes: 20H30



Nous avons à cœur d’accueillir tous les publics. La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite — contactez-nous pour toute question ou besoin d’accompagnement spécifique.

L’Estrade 137 Rue des Terres de Borde (en face du 126), Parvis de Belcier, Gare de Bordeaux Saint-Jean 33800 Bordeaux.

