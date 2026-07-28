Informations pratiques

Trosly-Breuil

Sophro-balade | Une parenthèse entre nature et bien-être

Trosly-Breuil Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 14:30:00

fin : 2026-09-27 16:30:00

Date(s) :

2026-09-27

La sophrologie est un entraînement du corps et de l’esprit qui permet de développer mieux-être, sérénité et une meilleure écoute de soi.

Associée à la marche en pleine nature, elle invite à ralentir, à se reconnecter à ses sensations et à profiter pleinement de l’instant présent.

Au fil du chemin, la découverte des traces des animaux et de la nature qui nous entoure devient une invitation à éveiller nos sens, porter un regard nouveau sur notre environnement et vivre une expérience ressourçante mêlant respiration, mouvement et contemplation.

La sophrologie est un entraînement du corps et de l’esprit qui permet de développer mieux-être, sérénité et une meilleure écoute de soi.

Associée à la marche en pleine nature, elle invite à ralentir, à se reconnecter à ses sensations et à profiter pleinement de l’instant présent.

Au fil du chemin, la découverte des traces des animaux et de la nature qui nous entoure devient une invitation à éveiller nos sens, porter un regard nouveau sur notre environnement et vivre une expérience ressourçante mêlant respiration, mouvement et contemplation. .

Trosly-Breuil 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr

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English :

Sophrology is a form of mind-body training that helps develop well-being, serenity, and greater self-awareness.

Combined with walking in nature, it invites you to slow down, reconnect with your sensations, and fully enjoy the present moment.

Along the way, discovering animal tracks and the nature around us invites us to awaken our senses, see our environment in a new light, and enjoy a rejuvenating experience that blends breathing, movement, and contemplation.

L’événement Sophro-balade | Une parenthèse entre nature et bien-être Trosly-Breuil a été mis à jour le 2026-07-28 par Compiègne Pierrefonds Tourisme