Sophro’balade au jardin floral de Digeon, Jardin floral du château de Digeon, Morvillers-Saint-Saturnin

Sophro’balade au jardin floral de Digeon Samedi 6 juin, 15h00 Jardin floral du château de Digeon Somme

30€ par personne Groupe limité à 10 participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Balade sophrologique « Regarder le jardin comme un lieu d’art vivant »

Offrir aux visiteurs une autre manière de visiter : affiner le regard, créer un souvenir intérieur durable, un album de ressources visuelles.

Jardin floral du château de Digeon 7, route du coq gaulois Digeon 80290 Morvillers-Saint-Saturnin Morvillers-Saint-Saturnin 80290 Somme Hauts-de-France 0682996844 http://www.jardin-picardie.com http://jardin.floral.de.digeon Autour d’une large bâtisse du XIXème siècle au charme authentique et d’une ferme Napoléon III classée monument historique, s’étend un parc d’une superficie de 2,5 hectares planté d’arbres séculaires et de massifs fleuris.

Né du travail et de la passion d’un couple : Bruno et Lidwine Goisque, ce jardin familial créé il y a plus de 40 ans et labellisé jardin remarquable a maintenant été transmis aux nouvelles générations.

Une visite surprenante vous est proposée au coeur d’un domaine somptueux où différents univers se côtoient : jardin de roses, parc à l’anglaise, potager à la française….. Parking à proximité de la propriété

Balade sophrologique « Regarder le jardin comme un lieu d’art vivant »

©François Goisque