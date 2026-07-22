Sophrologie collective Jullouville
lundi 24 août 2026 · Jullouville
Informations pratiques
Jullouville
Sophrologie collective
5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 17:30:00
fin : 2026-08-24 18:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Stéphanie (Bulle de Phénix) vous propose une séance collective de sophrologie au rythme de la mer au sein de Symbiose 8 Milles Nautic à Jullouville.
1h pour prendre soin de vous, relâcher les tensions et retrouver un calme intérieur à l’écoute de vous-même !
La sophrologie allie mouvements du corps doux, respiration, relaxation et visualisation positive.
Elle se pratique debout et/ou assise et est accessible à tous à partir de 12 ans.
Pour un moment tout en partage et en douceur, les places sont limitées.
Pour réserver: par téléphone, mail ou en ligne sur le site internet.
Au plaisir de partager ce moment avec vous! .
5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 26 13 44 55 stephanie@bulledephenix.fr
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English : Sophrologie collective
L’événement Sophrologie collective Jullouville a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer
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