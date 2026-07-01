Informations pratiques

Lavignac

Sophrologie

Lavignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Atelier autour des émotions avec Sandrine Soirat-Demanus. Familles avec enfants de 6 à 12 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .

Lavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sophrologie

L’événement Sophrologie Lavignac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus