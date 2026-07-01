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AGENDA · Lavignac

Sophrologie Lavignac

vendredi 17 juillet 2026 · Lavignac

Sophrologie Lavignac

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
87230 Lavignac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Lavignac

Sophrologie

Lavignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Atelier autour des émotions avec Sandrine Soirat-Demanus. Familles avec enfants de 6 à 12 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon.   .

Lavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05 

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English : Sophrologie

L’événement Sophrologie Lavignac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus