AGENDA · Lavignac
Sophrologie Lavignac
vendredi 17 juillet 2026 · Lavignac
Informations pratiques
Lavignac
Sophrologie
Lavignac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Atelier autour des émotions avec Sandrine Soirat-Demanus. Familles avec enfants de 6 à 12 ans. Infos et inscriptions auprès du Centre Social de Nexon. .
Lavignac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 11 05
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English : Sophrologie
L’événement Sophrologie Lavignac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus