SOPHROLOGIE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe
jeudi 10 septembre 2026 · Maison de quartier du Courghain · Grande-Synthe
Informations pratiques
SOPHROLOGIE Jeudi 10 septembre, 16h30 Maison de quartier du Courghain Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T16:30:00+02:00 – 2026-09-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T16:30:00+02:00 – 2026-09-10T18:00:00+02:00
Maison de quartier du COURGHAIN
La maison de quartier vous propose un atelier de sophrologie, un moment de détente et de bien être ouvert à tous.
La sophrologie est une méthode douce qui combine respiration, relaxation et visualisation positive. Elle permet d’apprendre à mieux gérer le stress, les émotions, la fatigue et à renforcer la confiance en soi.
Maison de quartier du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
La maison de quartier vous propose un atelier de sophrologie, un moment de détente et de bien être ouvert à tous.La sophrologie est une méthode douce qui combine respiration, relaxation et visualis…
À voir aussi à Grande-Synthe (Nord)
- ATELIERS NUMERIQUES 1/6, Maison de quartier Saint-Jacques, Grande-Synthe 9 septembre 2026
- PREVENTION DES CHUTES, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe 9 septembre 2026
- JEUX DE CARTES G I, Maison de Quartier du Courghain, Grande-Synthe 9 septembre 2026
- ON DISCUTE ? CALENDRIER DES EMOTIONS, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe 9 septembre 2026
- PAON À LENCRE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe 9 septembre 2026