SOPHROLOGIE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe

Informations pratiques

SOPHROLOGIE Jeudi 10 décembre, 14h00 Maison de quartier du Courghain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T14:00:00+01:00 – 2026-12-10T15:30:00+01:00

Fin : 2026-12-10T14:00:00+01:00 – 2026-12-10T15:30:00+01:00

Maison de quartier du COURGHAIN

La maison de quartier vous propose un atelier de sophrologie, un moment de détente et de bien être ouvert à tous.

La sophrologie est une méthode douce qui combine respiration, relaxation et visualisation positive. Elle permet d’apprendre à mieux gérer le stress, les émotions, la fatigue et à renforcer la confiance en soi.

Maison de quartier du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

La maison de quartier vous propose un atelier de sophrologie, un moment de détente et de bien être ouvert à tous.La sophrologie est une méthode douce qui combine respiration, relaxation et visualis…