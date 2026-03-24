Sophrologie Yoga Méditation Bulle de bien-être Ault
Sophrologie Yoga Méditation Bulle de bien-être Ault vendredi 17 avril 2026.
Sophrologie Yoga Méditation Bulle de bien-être
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 09:30:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Gratuit Réservation obligatoire Adultes (à partir de 16 ans).
Patricia Soufflet, intervenante certifiée, proposera une nouvelle séance de retour à soi sur le thème Bulle de bien-être
Tout public, à partir de 16 ans | Inscription impérative auprès de la Bibliothèque
Merci aux participants-es de se munir d’un petit tapis de sol, d’un coussin et d’une serviette.
Gratuit Réservation obligatoire Adultes (à partir de 16 ans).
Patricia Soufflet, intervenante certifiée, proposera une nouvelle séance de retour à soi sur le thème Bulle de bien-être
Tout public, à partir de 16 ans | Inscription impérative auprès de la Bibliothèque
Merci aux participants-es de se munir d’un petit tapis de sol, d’un coussin et d’une serviette. .
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free Reservations required Adults (aged 16 and over).
Patricia Soufflet, certified practitioner, will offer a new return to oneself session on the theme: Bubble of well-being
Open to all, 16 years and over | Registration required at the Library
Please bring a small floor mat, a cushion and a towel.
L’événement Sophrologie Yoga Méditation Bulle de bien-être Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Ault (Somme)
- 2ème interclubs des falaises en randonnée pédestre Ault 28 mars 2026
- Longe côte Ault 28 mars 2026
- Soirée gala Ault 28 mars 2026
- Longe côte Ault 31 mars 2026
- Exposition Mémoire des trains à Mouilles Ault 1 avril 2026