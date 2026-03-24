Sophrologie Yoga Méditation Bulle de bien-être

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 09:30:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Gratuit Réservation obligatoire Adultes (à partir de 16 ans).

Patricia Soufflet, intervenante certifiée, proposera une nouvelle séance de retour à soi sur le thème Bulle de bien-être

Tout public, à partir de 16 ans | Inscription impérative auprès de la Bibliothèque

Merci aux participants-es de se munir d’un petit tapis de sol, d’un coussin et d’une serviette.

Gratuit Réservation obligatoire Adultes (à partir de 16 ans).

Patricia Soufflet, intervenante certifiée, proposera une nouvelle séance de retour à soi sur le thème Bulle de bien-être

Tout public, à partir de 16 ans | Inscription impérative auprès de la Bibliothèque

Merci aux participants-es de se munir d’un petit tapis de sol, d’un coussin et d’une serviette. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

Free Reservations required Adults (aged 16 and over).

Patricia Soufflet, certified practitioner, will offer a new return to oneself session on the theme: Bubble of well-being

Open to all, 16 years and over | Registration required at the Library

Please bring a small floor mat, a cushion and a towel.

L’événement Sophrologie Yoga Méditation Bulle de bien-être Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS