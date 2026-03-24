Informations pratiques

Soppe-le-Bas

Soppe en lumières

Place de l’Eglise Soppe-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Au programme des animations, un marché d’artisans et de producteurs locaux, ainsi que la présence du Père Noël. Buvette et petite restauration sur place.

Au programme des animations, un marché d’artisans et de producteurs locaux, ainsi que la présence du Père Noël. Buvette et petite restauration sur place. .

Place de l’Eglise Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

On the program: entertainment, a market of local craftsmen and producers, and the presence of Santa Claus. Refreshments and snacks on site.

L’événement Soppe en lumières Soppe-le-Bas a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach