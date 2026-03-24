Soppe en lumières Soppe-le-Bas
samedi 12 décembre 2026 · Soppe-le-Bas
Informations pratiques
Soppe-le-Bas
Soppe en lumières
Place de l’Eglise Soppe-le-Bas Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Au programme des animations, un marché d’artisans et de producteurs locaux, ainsi que la présence du Père Noël. Buvette et petite restauration sur place.
Au programme des animations, un marché d’artisans et de producteurs locaux, ainsi que la présence du Père Noël. Buvette et petite restauration sur place. .
Place de l’Eglise Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
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English :
On the program: entertainment, a market of local craftsmen and producers, and the presence of Santa Claus. Refreshments and snacks on site.
L’événement Soppe en lumières Soppe-le-Bas a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach