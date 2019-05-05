Soqquadro Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Soqquadro Mardi 5 mai 2026, 19h00 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Plein tarif : 15€

Offre fidélité : 12€

Offre solidarité (sur justificatif : carte senior 65+ de Tinqueux, carte Jeunes européenne, bénéficiaires du RSA, personne en situation de handicap) : 8€

Offre jeunesse (Pass Culture, moins de 16 ans) : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T19:00:00 – 2026-05-05T20:00:00

Fin : 2026-05-05T19:00:00 – 2026-05-05T20:00:00

Mar. 05 mai – 19h

Âge 6+ | B : 5 à 15 € | 55 min

Sauter dans une flaque d’eau, c’est trop bon ! Mais ça peut réserver des surprises. Tu vas le voir dans ce spectacle explosif qui, sans un mot, nous dit que la vie est plus belle et plus drôle en couleurs.

Un homme et une femme, dabadabada… Oui mais sans le dabadabada parce que le couple devant nous est tristement coincé dans sa routine. Il ne rêve pas et il ne fait pas rêver. Mêmes gestes répétés, mêmes émotions contrôlées, aucune place pour l’imprévu. Jusqu’au jour où Aldo met le pied dans une flaque d’eau… Un portail s’ouvre… Il bascule dans une autre dimension… Rien ne sera plus comme avant. Enfin !

Par et avec : Danila Barone, Dario Garofalo, Paolo Piano – Scénographie : Simona Panella et Valentina Albino -Costumes : Aurora Damanti – Lumières : Tea Primiterra – Elaboration musicale : Antonio Giannantonio – Photos et vidéos : Lorenzo Marianeschi – Mise en scène de : Danila Barone et Dario Garofalo – Une coproduction : théâtre du piccione/ATP Teatri di Pistoia Centre de Production Théâtrale

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Teatro del Piccione culture Tinqueux

Lorenzo Marianeschi