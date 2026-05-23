Sorbidean festibala Hasparren
Sorbidean festibala Hasparren samedi 13 juin 2026.
Hasparren
Sorbidean festibala
Eihartzea Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
16h restitution des ateliers de la fabrique Affamée.
On se lève. On se Casse. On gueule par les lycéens. Puis à 18h, la pièce Poussière , par les adultes.
19h30 The rain Family concert avec Alex Therain (guitariste) qui nous présente sa famille.
20h30 Souriez, vous êtes… par la compagnie Fabrika Ttipia. .
Eihartzea Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 72 27 71 billetterie@lafabriqueaffamee.org
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English : Sorbidean festibala
L’événement Sorbidean festibala Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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