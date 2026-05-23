Hasparren

Sorbidean festibala

Eihartzea Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

16h restitution des ateliers de la fabrique Affamée.

On se lève. On se Casse. On gueule par les lycéens. Puis à 18h, la pièce Poussière , par les adultes.

19h30 The rain Family concert avec Alex Therain (guitariste) qui nous présente sa famille.

20h30 Souriez, vous êtes… par la compagnie Fabrika Ttipia. .

Eihartzea Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 72 27 71 billetterie@lafabriqueaffamee.org

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English : Sorbidean festibala

L’événement Sorbidean festibala Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque