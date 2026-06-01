Ce

festival artistique interdisciplinaire met en valeur les ateliers culturels de

l’université ainsi que ses associations étudiantes. Théâtre, concerts,

expositions… Découvrez toute la richesse de la vie culturelle et de la création

artistique de la communauté étudiante de Sorbonne Université !

Sorbonne en Scène s’installe sur les campus de Sorbonne Université du 1er au 19 juin 2026.

Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://lettres.sorbonne-universite.fr/sorbonne-en-scene



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