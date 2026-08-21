SORCIER & FRIENDS : RAVIVER LE PATRIMOINE – Conférence « Art rupestre et statues-stèles dans les Alpes », Musée des Merveilles, Tende

Informations pratiques

SORCIER & FRIENDS : RAVIVER LE PATRIMOINE – Conférence « Art rupestre et statues-stèles dans les Alpes » Samedi 19 septembre, 15h30 Musée des Merveilles Alpes-Maritimes

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Samedi 19 septembre à 15h30

CONFÉRENCE « ART RUPESTRE ET STATUES-STÈLES DANS LES ALPES »

par Angelo Eugenio Fossati, archéologue

L’art rupestre de la zone alpine constitue l’une des plus répandues et anciennes traditions iconographiques d’Europe, qui couvre une période allant du Paléolithique jusqu’aux temps historiques. Il se manifeste par des gravures, des sculptures et des peintures réalisées sur des parois rocheuses abritées, des affleurements en plein air, des blocs erratiques, des statues-stèles et des statues-menhirs. Bien que présent dans presque toutes les vallées alpines, il est particulièrement concentré dans quatre grandes régions : le mont Bego, la vallée d’Aoste et la Savoie, le Valcamonica-Valtellina. L’art rupestre des Alpes illustre une continuité culturelle exceptionnelle, reflétant la mémoire symbolique, spirituelle et sociale des populations alpines depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine.

Musée des Merveilles avenue du 16 Septembre 1947, 06430 Tende, France Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33489045700 https://museedesmerveilles.departement06.fr Sur 750 m², l’espace d’exposition permanente propose un parcours en trois sections : l’histoire naturelle, l’archéologie, les arts et traditions populaires. Dotée d’une muséographie résolument moderne et de matériel audiovisuel et multimédia, cette galerie présente 20 000 ans d’histoire de la vallée des Merveilles et de la Haute-Roya à travers des cartes, des dioramas (espace évoquant grandeur nature des scènes de la vie quotidienne), des moulages de roches et des objets originaux.

Samedi 19 septembre à 14h30

© musée des Merveilles/Département06