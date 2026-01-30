Sortie 123Nature Le parc éolien des Trois Cantons parking de l’église Étouvans

Sortie 123Nature Le parc éolien des Trois Cantons

parking de l'église 52 Rue de l'Église Étouvans Doubs

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

2026-06-20

Sortie 123Nature Le Parc Éolien des trois cantons.

La visite guidée du site permettra d’échanger sur les enjeux et la production d’énergie locale grâce à l’éolien.

Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS de 10 h à 12 h, parking de l’église, 52 rue de l’église à Etouvans .

+33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

