Sortie 123Nature Le parc éolien des Trois Cantons parking de l’église Étouvans

Sortie 123Nature Le Parc Éolien des trois cantons.
La visite guidée du site permettra d’échanger sur les enjeux et la production d’énergie locale grâce à l’éolien.
Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
RENDEZ-VOUS de 10 h à 12 h, parking de l’église, 52 rue de l’église à Etouvans .
parking de l’église 52 Rue de l’Église Étouvans 25260 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
