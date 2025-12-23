Sortie à la découverte de l’Alysson du Rhône et de la flore de la Costière rhodanienne, Roche Vautour, Andance

Sortie à la découverte de l’Alysson du Rhône et de la flore de la Costière rhodanienne Samedi 18 avril, 10h00 Roche Vautour Ardèche

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00

Cette sortie a pour objectif de vous faire découvrir ce site si particulier sur les contreforts orientaux du Massif central : au carrefour des influences continentales et méditerranéennes, les coteaux ensoleillés de la costière rhodanienne abritent une flore variée adaptée à des conditions de précipitations faibles et à un substrat constitué de sols peu épais plutôt acides sur des roches cristallines (gneiss essentiellement) mais également de quelques patchs de limons loessiques (moins acides). C’est ici que l’on trouve l’une des 3 stations connues au monde d’Alysson du Rhône (Alyssum rhodanense). Cette espèce endémique des coteaux de la costière rhodanienne ne se rencontre en effet qu’à Andance (Ardèche) et Crozes-Hermitage (Drôme). Outre la découverte de cette plante rare et menacée (bénéficiant d’un plan national d’actions) nous pourrons espérer observer à cette période, dans les pelouses sèches du site, Linaria arvensis, Achillea tomentosa, Orchis provincialis, Linaria pelisseriana… et peut-être, en remontant la vallée de la Cance, Biscutella cichoriifolia.

Durée : 6h

Public : réseau de botanistes via l’association Digitalis.

Lieu : Colline de Roche Vautour à Andance à côté du lieu-dit Cance. Rendez-vous à 10h à Cance.

Prévoir pique-nique, chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques, loupe de terrain.

Sortie animée par Adeline Aird du Conservatoire botanique du Massif central.

Inscriptions sur le site de l’association Digitalis : ici

Roche Vautour Andance Andance 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.digitalis-as-bot.fr/2025/12/23/samedi-18-avril-sortie-a-la-decouverte-de-lalysson-du-rhone-et-de-la-flore-de-la-costiere-rhodanienne/samedi-18-avril-sortie-a-la-decouverte-de-lalysson-du-rhone-et-de-la-flore-de-la-costiere-rhodanienne/ »}] [{« link »: « https://www.digitalis-as-bot.fr/2025/12/23/samedi-18-avril-sortie-a-la-decouverte-de-lalysson-du-rhone-et-de-la-flore-de-la-costiere-rhodanienne/samedi-18-avril-sortie-a-la-decouverte-de-lalysson-du-rhone-et-de-la-flore-de-la-costiere-rhodanienne/ »}]

Partez à la découverte d’une plante rare et menacée : l’Alysson du Rhône !

A. Aird / CBNMC