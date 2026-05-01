Le Palais-sur-Vienne

Sortie à la découverte des champignons

Le Moulin de Juriol Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:15:00

fin : 2026-05-29 17:30:00

Date(s) :

2026-05-29

La Société Mycologique du Limousin (SML) organise une journée champignons avec balade pédestre dans les bois d’Anguernaud ayant pour but le recensement des espèces et une transmission du savoir aux participants par les mycologues de la SML (conseil de cueillette, identification, mise en garde, …)

RDV 9h15 parking de la Pêche à la truite sur la D142 au Moulin de Juriol

9h30 départ de l’excursion par l’historique chemin de Limoges aux Bardys

12h30 pique-nique (Chaque participant prévoira pour sa propre consommation).

14h30 17h30 détermination des espèces avec les participants qui le souhaitent

En cas de mauvais temps, pique-nique et détermination des espèces se feront dans dans les locaux de la SML à Le Palais-sur-Vienne. Prévoir un panier (surtout pas de sac plastique) et couteau pour l’arrachage des champignons. Plus d’informations sur le site web en lien. .

Le Moulin de Juriol Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine socmyclim.87@gmail.com

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English : Sortie à la découverte des champignons

L’événement Sortie à la découverte des champignons Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Limoges Métropole