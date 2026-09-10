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Sortie à la découverte des murets en pierres sèches, Iscle de Réallon, Réallon

samedi 19 septembre 2026 · Iscle de Réallon · Réallon

Sortie à la découverte des murets en pierres sèches, Iscle de Réallon, Réallon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Iscle de Réallon
Adresse
Iscle de Réallon, 05160 Réallon
Ville
05160 Réallon
Département
Hautes-Alpes
Tarif
SUR INSCRIPTION au 04 92 43 23 31. Gratuit. Limité à 25 personnes, à partir de 8 ans. Marche facile, prévoir des chaussures fermées.

Sortie à la découverte des murets en pierres sèches Samedi 19 septembre, 10h00 Iscle de Réallon Hautes-Alpes

SUR INSCRIPTION au 04 92 43 23 31. Gratuit. Limité à 25 personnes, à partir de 8 ans. Marche facile, prévoir des chaussures fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Les murets en pierres sèches des terrasses de la vallée de Réallon : histoire, et biodiversité associée à ce patrimoine.
L’Homme fréquente les territoires montagnards depuis plusieurs millénaires, s’adaptant à la rudesse des contrées alpines et s’épanouissant aux côtés de grandes richesses naturelles.

Intervenant : Nans Denis, garde vacataire au Parc national des Ecrins.

Iscle de Réallon Iscle de Réallon, 05160 Réallon Réallon 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Les murets en pierres sèches des terrasses de la vallée de Réallon : histoire, et biodiversité associée à ce patrimoine.
Les murets en pierres sèches des terrasses de la vallée de Réallon : histoire, et biodiversité associée à ce patrimoine.

©Parc national des Ecrins