Sortie à la découverte des murets en pierres sèches, Iscle de Réallon, Réallon

Informations pratiques

Sortie à la découverte des murets en pierres sèches Samedi 19 septembre, 10h00 Iscle de Réallon Hautes-Alpes

SUR INSCRIPTION au 04 92 43 23 31. Gratuit. Limité à 25 personnes, à partir de 8 ans. Marche facile, prévoir des chaussures fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Les murets en pierres sèches des terrasses de la vallée de Réallon : histoire, et biodiversité associée à ce patrimoine.

L’Homme fréquente les territoires montagnards depuis plusieurs millénaires, s’adaptant à la rudesse des contrées alpines et s’épanouissant aux côtés de grandes richesses naturelles.

Intervenant : Nans Denis, garde vacataire au Parc national des Ecrins.

Iscle de Réallon Iscle de Réallon, 05160 Réallon Réallon 05160 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Les murets en pierres sèches des terrasses de la vallée de Réallon : histoire, et biodiversité associée à ce patrimoine.

Les murets en pierres sèches des terrasses de la vallée de Réallon : histoire, et biodiversité associée à ce patrimoine.

©Parc national des Ecrins