Sortie à vélo en forêt de Montargis à Paucourt, Paucourt, La Terrasse

Sortie à vélo en forêt de Montargis à Paucourt Dimanche 31 mai, 09h00 Paucourt Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T12:00:00+02:00

Venez découvrir la forêt domaniale de Montargis et ses animaux dont le blaireau. N’hésitez pas à visiter la commune de Paucourt située dans la clairière de cette forêt.

Inscription obligatoire jusqu’au 30/05/2026 – Participation limitée à10 personnes

Paucourt 120 rue de l’Eglise La Terrasse 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « gatinaisnature@orange.fr »}]

Découverte du terrier du blaireau