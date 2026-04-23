Sortie algues RDV Bateau Le No Name Landunvez

Landunvez

Sortie algues

RDV Bateau Le No Name Port d’Argenton Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Balade guidée sur l’estran à la découverte des algues alimentaires.

A l’occasion des grandes marées, apprenons à les récolter, les conserver, les utiliser et découvrons leurs bienfaits pour la santé!

Véritable concentré de nutriments, les algues sont un trésor de bienfaits, grâce notamment à leur richesse en oligo-éléments et à leur pouvoir anti-oxydant.

C’est une manne à portée de main pour enrichir nos assiettes et découvrir de nouvelles saveurs iodées.

Cette sortie est accessible à tous, seul ou en famille, les enfants sont les bienvenus. .

RDV Bateau Le No Name Port d’Argenton Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 64 62 86 02

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English :

L’événement Sortie algues Landunvez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT IROISE BRETAGNE