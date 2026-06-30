SORTIE ARCHÉOLOGIQUE Maison de la Forêt Le Gâvre
samedi 3 octobre 2026 · Maison de la Forêt · Le Gâvre
Informations pratiques
Le Gâvre
SORTIE ARCHÉOLOGIQUE
Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre Loire-Atlantique
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
A la découverte du mystérieux alignement mégalithique du Pilier . Sur réservation.
La forêt du Gâvre abrite un monument mégalithique important mais méconnu du grand public. En pleine forêt, des pierres sont alignées sur plus d’un km de longueur (sans doute l’un des plus longs d’Europe). On ne connait pas exactement la signification de ce type de monument.
Rendons-nous sur place pour découvrir ce monument et des explications nous sont données sur le chantier de fouilles archéologiques qui a eu lieu en 2009 et les différentes hypothèses sur ce type de monument.
Réservation en ligne sur HelloAsso .
Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire maisondelaforet44@orange.fr
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English :
Discovering the Mysterious Megalithic Alignment at Le Pilier. By reservation.
L’événement SORTIE ARCHÉOLOGIQUE Le Gâvre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays Erdre Canal Forêt
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