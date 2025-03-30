Sortie au crépuscule à la recherche du Hibou des marais Villeneuve-en-Retz

Sortie au crépuscule à la recherche du Hibou des marais

Rapace nocturne emblématique du Marais Breton, le Hibou des marais se laisse volontiers observer en fin de journée à l’heure de son repas, chassant et paradant au-dessus des polders en vous hypnotisant de ses yeux jaune-or. Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz pour observer ce rapace.

Au programme

Dans une ambiance crépusculaire et accompagnée de Marine, guide nature expérimentée, tentez d’apercevoir le mystique ami à plumes au cours d’une exploration du marais !

Pratique

réservation obligatoire via le lien web HelloAsso

prévoir une tenue adaptée à la météo

le lieu de rendez-vous sera communiqué à l’inscription

tarif unique à 24€, gratuit pour les moins de 2ans

plus d’informations et toutes les sorties proposées par l’association Hirondelle sur le site internet

Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 02 62 contact@associationhirondelle.fr

English :

A nocturnal bird of prey emblematic of the Marais Breton, the Short-eared Owl can be seen at the end of the day at mealtime, hunting and parading over the polders, hypnotizing you with its golden-yellow eyes. Come to Villeneuve-en-Retz to observe this bird of prey.

