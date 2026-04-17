Vide-grenier Rue des 3 ponts Villeneuve-en-Retz

Villeneuve-en-Retz

Vide-grenier

Rue des 3 ponts Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le printemps arrive ! Vous voulez faire du tri dans vos affaires, ranger votre garage, renouveler votre garde robe, ou vendre les jouets du petit dernier ?

Ce vide grenier est fait pour vous ! Rendez-vous au parking de la salle omnisport de Bourgneuf à Villeneuve-en-Retz !

Pratique

stands prévus à l’extérieur de la salle omnisports

réservation par mail auprès de l’association

bulletin d’inscription disponible à l’Office de Tourisme de Villeneuve-en-Retz

tarifs exposants 12€ le 3 mètre linéaire en extérieur

buvette et restauration sur place.

entrée visiteur de 8h à 17h

date limite d’inscription le 13 mai

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Rue des 3 ponts Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 66 10 53 99 didier.salvador@hotmail.fr

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English :

Spring is on its way! Do you want to sort through your belongings, tidy up your garage, renew your wardrobe, or sell your little one’s toys?

This garage sale is for you! See you in the parking lot of the Bourgneuf sports hall in Villeneuve-en-Retz!

L’événement Vide-grenier Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic