Sortie au parc de loisirs, Parc Hérouval, Boury-en-Vexin

Informations pratiques

Sortie au parc de loisirs Mardi 25 août, 08h25 Parc Hérouval Oise

Familles et habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 3 € pour les plus de 6 ans. Sur inscription auprès des centres socioculturels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T08:25:00+02:00 – 2026-08-25T18:35:00+02:00

Fin : 2026-08-25T08:25:00+02:00 – 2026-08-25T18:35:00+02:00

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Sortie au parc Hérouval. L’espace d’un été Sortie