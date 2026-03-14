Sortie avec la maison de la nature Rallye nature Ambazac
Sortie avec la maison de la nature Rallye nature Ambazac mercredi 6 mai 2026.
Sortie avec la maison de la nature Rallye nature
Etang de Jonas Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Découvrir la nature qui nous entoure à travers une balade rythmée d’arrêts et d’activités. .
Etang de Jonas Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com
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English : Sortie avec la maison de la nature Rallye nature
L’événement Sortie avec la maison de la nature Rallye nature Ambazac a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Monts du Limousin