Sortie bivouac à la belle étoile en terre d’oiseaux, Braud-et-Saint-Louis, Braud-et-Saint-Louis
vendredi 24 juillet 2026 · Braud-et-Saint-Louis
Informations pratiques
Sortie bivouac à la belle étoile en terre d’oiseaux 24 et 25 juillet Braud-et-Saint-Louis Gironde
8€ avec les petit déjeûner
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T17:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-25T00:00:00+02:00 – 2026-07-25T11:00:00+02:00
Accompagné d’un guide écologue, cette excursion immersive comprend : nuit en bivouac sous la tente, découverte et observation de la faune sauvage, dans le parc ornitologique Terre d’Oiseaux. Prévoir un sac de couchage et peut-être un peu d’anti moustique …. Toilettes sèches sur place .
Départ du Tauzin le vendredi à 17h, retour le samedi vers 11h
Braud-et-Saint-Louis 2 les Nouvelles Possessions 33820 Braud et Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/sortie-bivouac-a-la-belle-etoile-en-terre-doiseaux »}]
Une expérience à vivre en famille
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