Sortie champignons en forêt de Cerisy avec cueillette, Parking de la maison de la forêt, Montfiquet

Sortie champignons en forêt de Cerisy avec cueillette 5 septembre – 7 novembre Parking de la maison de la forêt Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T14:30:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-11-07T13:30:00+01:00 – 2026-11-07T16:00:00+01:00

Cette sortie en forêt de Cerisy (avec cueillette) est organisée par la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados.

Les sorties sont encadrées par les mycologues Serge KLEIN aidé, par les mycologues débutant(e)s, Annick BOTTET et André Provot. La sortie offre la possibilité au public d’apprendre à identifier quelques champignons et à reconnaître les espèces comestibles ou toxiques les plus fréquemment observées dans la Région.

Prévoir un panier avec des sacs en papier pour éviter de mélanger les champignons toxiques avec les comestibles, un couteau et des bottes.

Inscription obligatoire.

(1-2km/2h30) – Niveau 1

Parking de la maison de la forêt Parking de la maison de la forêt Rond point de l’embranchement MONTFIQUET Montfiquet 14490 Calvados Normandie

Cette sortie en forêt de Cerisy (avec cueillette) est organisée par la Société Centrale d’Horticulture de Caen et du Calvados. Les sorties sont encadrées par les mycologues Serge KLEIN aidé, par …