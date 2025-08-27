Sortie connaitre et reconnaitre les champignons

La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 13:45:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Partez en forêt avec Christian Fritz de la Société Mycologique de Strasbourg pour découvrir les champignons identification, toxicité, réglementation et bonnes pratiques de cueillette. Après une prospection guidée, un tour des paniers permettra d’échanger sur vos trouvailles !

En marche pour les maisons des Schtroumpfs !

Christian Fritz, mycologue amateur de la Société Mycologique de Strasbourg vous propose une sortie initiation aux champignons.

Cette sortie sera l’occasion de découvrir le monde fascinant des champignons et d’apprendre à les identifier en toute sécurité.

Au fil de la promenade, plusieurs thèmes seront abordés Qu’est-ce qu’un champignon ? Qu’évalue-t-on pour identifier un champignon ? Quels sont les risques liés à leur consommation et quelles précautions adopter ? Mais aussi les bonnes pratiques de cueillette et de transport, ainsi que la réglementation en vigueur.

Après la recherche, chacun pourra mettre en application les conseils donnés lors d’une prospection individuelle, qui se conclura par un tour des paniers et un échange convivial sur les trouvailles du jour.

Equipement vestimentaire en adéquation avec la météo du jour et une sortie en pleine nature.

Annulation possible en cas de météo défavorable 0 .

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 57 61 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Head off into the forest with Christian Fritz from the Société Mycologique de Strasbourg to discover mushrooms: identification, toxicity, regulations and good picking practices. After a guided exploration, a basket tour will allow you to discuss your finds!

L’événement Sortie connaitre et reconnaitre les champignons La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre