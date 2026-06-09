Sortie covoiturage La Charente Boutenac-Touvent
Sortie covoiturage La Charente Boutenac-Touvent mercredi 22 juillet 2026.
Boutenac-Touvent
Sortie covoiturage La Charente
Boutenac-Touvent Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Sortie en covoiturage La Charente avec visite de l’église monolithe Saint-Jean d’Aubeterre-sur-Dronne, du centre de la cité, puis après déjeuner visite du château de la Rochefoucauld
.
Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 07 18 92 sbt17120@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Carpool outing: La Charente with a visit to the monolithic church of Saint-Jean d’Aubeterre-sur-Dronne, the town center, then after lunch a visit to the Château de la Rochefoucauld
L’événement Sortie covoiturage La Charente Boutenac-Touvent a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
À voir aussi à Boutenac-Touvent (Charente-Maritime)
- Fête du village et frairie Boutenac-Touvent 11 juillet 2026
- Soirée dansante et jambon à la broche Salle des associations Boutenac-Touvent 2 août 2026
- Sortie covoiturage Les Landes de Gascogne Boutenac-Touvent 19 août 2026
- Jeudis Musicaux 2026 Trio Arnold rue de l’Eglise Boutenac-Touvent 20 août 2026
- Soirée dansante moules frites Salle des associations Boutenac-Touvent 6 septembre 2026