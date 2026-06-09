Boutenac-Touvent

Sortie covoiturage La Charente

Boutenac-Touvent Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Sortie en covoiturage La Charente avec visite de l’église monolithe Saint-Jean d’Aubeterre-sur-Dronne, du centre de la cité, puis après déjeuner visite du château de la Rochefoucauld

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Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 07 18 92 sbt17120@orange.fr

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English :

Carpool outing: La Charente with a visit to the monolithic church of Saint-Jean d’Aubeterre-sur-Dronne, the town center, then after lunch a visit to the Château de la Rochefoucauld

L’événement Sortie covoiturage La Charente Boutenac-Touvent a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique