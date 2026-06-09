Boutenac-Touvent

Sortie covoiturage Les Landes de Gascogne

Boutenac-Touvent Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Sortie en covoiturage Les Landes de Gascogne

Une sortie dans un magnifique lieu de conservation du patrimoine régional des Landes de Gascogne avec visite de l’éco-musée de Marquèze puis parès déjeuner visite des expositions de Pavillon.

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Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 07 18 92 sbt17120@orange.fr

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English :

Carpooling outing: Les Landes de Gascogne

An outing to a magnificent conservation area of the Landes de Gascogne regional heritage, with a visit to the Marquèze eco-museum, followed by a tour of the Pavillon exhibitions after lunch.

L’événement Sortie covoiturage Les Landes de Gascogne Boutenac-Touvent a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique