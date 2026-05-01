Sortie crépusculaire dans le marais de Rochefort ancienne route de Soubise Rochefort
Sortie crépusculaire dans le marais de Rochefort ancienne route de Soubise Rochefort jeudi 21 mai 2026.
Rochefort
Sortie crépusculaire dans le marais de Rochefort
ancienne route de Soubise Station de lagunage Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Visite accompagnée par un guide de la LPO.
.
ancienne route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : An evening stroll through the Rochefort marshes
Guided tour led by an LPO guide.
L’événement Sortie crépusculaire dans le marais de Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Gala de MMA gymnase du Polygone Rochefort 16 mai 2026
- Concert Green’z place Amiral Dupont Rochefort 16 mai 2026
- Balade à vélo La boucle des ponts rue Audebert Rochefort 17 mai 2026
- Challenge de la Mobilité Inter-Ecoles, CARO, Rochefort 18 mai 2026
- Fête de la Nature 20 ans Rochefort 20 mai 2026