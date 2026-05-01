Sortie crépusculaire dans le marais de Rochefort ancienne route de Soubise Rochefort

Rochefort

Sortie crépusculaire dans le marais de Rochefort

ancienne route de Soubise Station de lagunage Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Visite accompagnée par un guide de la LPO.

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ancienne route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

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English : An evening stroll through the Rochefort marshes

Guided tour led by an LPO guide.

L’événement Sortie crépusculaire dans le marais de Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan