Sortie crépusculaire observation de la faune nocturne et des étoiles Plage du Veillon Talmont-Saint-Hilaire
Sortie crépusculaire observation de la faune nocturne et des étoiles Plage du Veillon Talmont-Saint-Hilaire jeudi 6 août 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Sortie crépusculaire observation de la faune nocturne et des étoiles
Plage du Veillon Avenue de la Plage Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
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Plage du Veillon Avenue de la Plage Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 22 23 18 gcorre@vendeegrandlittoral.fr
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English :
L’événement Sortie crépusculaire observation de la faune nocturne et des étoiles Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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