Sortie Cueillette Ail des Ours autour de Paris

Au cours de cette journée de randonnée, profitez d’un dépaysement complet avec :

– visite historique d’un des plus beaux villages d’Île-de-France,

– traversée de champs cultivés et pâturés,

– passages au-dessus de petits cours d’eau,

– pique-nique dans les bois avec pour introduction un mets à base d’Ail des Ours.

Ensuite, nous irons à la découverte de la plante sauvage comestible préférée des grands chefs et vous apprendrez :

– comment cueillir l’Ail des Ours sans se tromper tout en respectant la biodiversité ;

– quelles sont ses propriétés médicinales et nutritionnelles– quelques délicieuses recettes pour régaler vos palais.

Ce sera aussi l’occasion de récolter quelques brins de muguet si la saison le permet.

Cette sortie est réservée à des personnes en bonne condition physique car nous parcourrons près de 10 kilomètres pouvant être ponctués de petits dénivelés et montées.

Qui est Isabelle Desfleurs ?



Petite-fille de simples paysans, Isabelle Desfleurs a passé sa plus tendre enfance à leurs côtés s’initiant ainsi aux joies d’une vie simple au contact de la Nature.

Puis, les hasards de la vie l’ont conduite sur le continent africain où elle a vécu en toute simplicité pendant plus de dix ans.

Aujourd’hui diplômée en mycologie, cette guide nature adepte de la sobriété heureuse transmet avec passion ses connaissances sur les plantes sauvages comestibles et médicinales, les champignons et le zéro déchet tant sur son blog isabelle-desfleurs.com que lors de sorties, stages et ateliers à Paris et en Île-de-France.

Vous vous demandez où cueillir de l’ail des ours autour de Paris sans voiture ? Plus la peine de chercher ! Grâce à cette sortie en pleine nature guidée par Isabelle Desfleurs, vous saurez où en trouver et comment le ramasser sans vous tromper.

Le dimanche 26 avril 2026

de 10h00 à 18h00

Le dimanche 19 avril 2026

de 10h00 à 18h00

payant

A partir de 30 euros.

-> Réservation obligatoire sur le blog isabelle-desfleurs.com

Tout public. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T18:00:00+02:00



https://isabelle-desfleurs.com/



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