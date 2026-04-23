Sortie culturelle Salle Brummel Luc-sur-Mer
Sortie culturelle Salle Brummel Luc-sur-Mer vendredi 29 mai 2026.
Luc-sur-Mer
Sortie culturelle
Salle Brummel Rue Brummel Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 08:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Visite du Musée Fernand Léger à Argentan.
Déjeuner au restaurant de l’Hôtel du Parc de Rânes. Visites des jardins retirés
et Villas Belle époque de Bagnoles de l’Orne.
RDV salle Brummel Départ en car à 8h et retour vers 18h00
Visite du Musée Fernand Léger à Argentan.
Déjeuner au restaurant de l’Hôtel du Parc de Rânes. Visites des jardins retirés
et Villas Belle époque de Bagnoles de l’Orne.
RDV salle Brummel Départ en car à 8h et retour vers 18h00 .
Salle Brummel Rue Brummel Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 74 05 11 96 eleconte0715@orange.fr
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English : Sortie culturelle
Visit to the Fernand Léger Museum in Argentan.
Lunch at the Hôtel du Parc restaurant in Rânes. Visits to the secluded gardens
and Belle Epoque Villas in Bagnoles de l’Orne.
Departure by coach at 8am and return around 6pm.
L’événement Sortie culturelle Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Calvados Attractivité
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