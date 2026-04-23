Sortie culturelle Salle Brummel Luc-sur-Mer

Luc-sur-Mer

Sortie culturelle

Salle Brummel Rue Brummel Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 08:00:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Visite du Musée Fernand Léger à Argentan.

Déjeuner au restaurant de l’Hôtel du Parc de Rânes. Visites des jardins retirés

et Villas Belle époque de Bagnoles de l’Orne.

RDV salle Brummel Départ en car à 8h et retour vers 18h00

Visite du Musée Fernand Léger à Argentan.

Déjeuner au restaurant de l’Hôtel du Parc de Rânes. Visites des jardins retirés

et Villas Belle époque de Bagnoles de l’Orne.

RDV salle Brummel Départ en car à 8h et retour vers 18h00 .

Salle Brummel Rue Brummel Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 74 05 11 96 eleconte0715@orange.fr

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English : Sortie culturelle

Visit to the Fernand Léger Museum in Argentan.

Lunch at the Hôtel du Parc restaurant in Rânes. Visits to the secluded gardens

and Belle Epoque Villas in Bagnoles de l’Orne.

Departure by coach at 8am and return around 6pm.

L’événement Sortie culturelle Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Calvados Attractivité