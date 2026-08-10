Sortie dans la réserve naturelle du Néouvielle Réserve Nationale du Néouvielle Aragnouet
jeudi 27 août 2026 · Réserve Nationale du Néouvielle · Aragnouet
Informations pratiques
Aragnouet
Sortie dans la réserve naturelle du Néouvielle
Réserve Nationale du Néouvielle ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:00:00
fin : 2026-08-27 14:00:00
Date(s) :
2026-08-27
A travers une randonnée dans la réserve Naturelle du Néouvielle, venez découvrir l’histoire des travaux des barrages, et en apprendre plus sur les milieux aquatiques.
RDV à 9h00, au parking d’Orédon.
Prévoir le pique-nique, de l’eau et de bonnes chaussures de marche.
+ 600m 12 Kms
Réservation au 05 62 39 40 91
Places limitées
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Réserve Nationale du Néouvielle ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91
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English :
Join us on a hike through the N%E9ouvielle Nature Reserve to discover the history of dam construction and learn more about aquatic ecosystems.
Meet at 9:00 a.m. at the Orédon parking lot.
Bring a picnic lunch, water, and sturdy hiking shoes.
Elevation gain: +600 m Distance: 12 km
Reservations: 05 62 39 40 91
Limited spaces available
L’événement Sortie dans la réserve naturelle du Néouvielle Aragnouet a été mis à jour le 2026-08-05 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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