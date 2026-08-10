Informations pratiques

Aragnouet

Sortie dans la réserve naturelle du Néouvielle

Réserve Nationale du Néouvielle ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:00:00

fin : 2026-08-27 14:00:00

Date(s) :

2026-08-27

A travers une randonnée dans la réserve Naturelle du Néouvielle, venez découvrir l’histoire des travaux des barrages, et en apprendre plus sur les milieux aquatiques.

RDV à 9h00, au parking d’Orédon.

Prévoir le pique-nique, de l’eau et de bonnes chaussures de marche.

+ 600m 12 Kms

Réservation au 05 62 39 40 91

Places limitées

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Réserve Nationale du Néouvielle ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 40 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on a hike through the N%E9ouvielle Nature Reserve to discover the history of dam construction and learn more about aquatic ecosystems.

Meet at 9:00 a.m. at the Orédon parking lot.

Bring a picnic lunch, water, and sturdy hiking shoes.

Elevation gain: +600 m Distance: 12 km

Reservations: 05 62 39 40 91

Limited spaces available

L’événement Sortie dans la réserve naturelle du Néouvielle Aragnouet a été mis à jour le 2026-08-05 par Parc National des Pyrénées|CDT65