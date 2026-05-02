Sortie de bain Snatch ! Cie Daruma Place de l’Océan Clohars-Carnoët
Sortie de bain Snatch ! Cie Daruma Place de l’Océan Clohars-Carnoët dimanche 9 août 2026.
Clohars-Carnoët
Sortie de bain Snatch ! Cie Daruma
Place de l’Océan Esplanade de l’Océan au Pouldu Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:30:00
fin : 2026-08-09 19:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Pièce chorégraphique pour 4 danseuses et 2 musiciens en live.
Sur la nécessité de rester debout et d’être en mouvement.
Sur la nécessité d’arracher du possible, du mouvement, des élans à l’immobilité.
SNATCH ! ou retrouver comment prendre son élan, le désir de faire, de danser, de créer, d’avancer.
SNATCH ! ou chercher à plusieurs des appuis, des possibilités d’oser, de rebondir, de s’extirper du sol.
SNATCH ! ou la tentative nécessaire de se réunir, d’associer nos soulèvements individuels aussi petits soient-ils de susciter l’élan, pour en faire un grand mouvement d’ensemble.
SNATCH ! ou arracher du possible, du mouvement, à l’immobilité. .
Place de l’Océan Esplanade de l’Océan au Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie de bain Snatch ! Cie Daruma
L’événement Sortie de bain Snatch ! Cie Daruma Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Bain de mer au lever du jour, se connecter à son corps et aux éléments Bellangenêt ou Les Grands Sables Clohars-Carnoët 5 mai 2026
- Café lecture Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët 5 mai 2026
- Bain de mer au lever du jour, se connecter à son corps et aux éléments Bellangenêt ou Les Grands Sables Clohars-Carnoët 7 mai 2026
- Balade géologique au Pouldu Clohars-Carnoët 7 mai 2026
- Swimrun Clohars-Carnoët 9 mai 2026