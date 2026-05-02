Sortie de bain Snatch ! Cie Daruma Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Sortie de bain Snatch ! Cie Daruma

Place de l’Océan Esplanade de l’Océan au Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:30:00

fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Pièce chorégraphique pour 4 danseuses et 2 musiciens en live.

Sur la nécessité de rester debout et d’être en mouvement.

Sur la nécessité d’arracher du possible, du mouvement, des élans à l’immobilité.

SNATCH ! ou retrouver comment prendre son élan, le désir de faire, de danser, de créer, d’avancer.

SNATCH ! ou chercher à plusieurs des appuis, des possibilités d’oser, de rebondir, de s’extirper du sol.

SNATCH ! ou la tentative nécessaire de se réunir, d’associer nos soulèvements individuels aussi petits soient-ils de susciter l’élan, pour en faire un grand mouvement d’ensemble.

SNATCH ! ou arracher du possible, du mouvement, à l’immobilité. .

Place de l’Océan Esplanade de l’Océan au Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

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English : Sortie de bain Snatch ! Cie Daruma

L’événement Sortie de bain Snatch ! Cie Daruma Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS