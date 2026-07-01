Sortie de résidence : Amour Sourd, Centre culturel du Coglais, Les Portes du Coglais

Informations pratiques

Sortie de résidence : Amour Sourd Vendredi 18 septembre, 10h00 Centre culturel du Coglais Ille-et-Vilaine

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:00:00+02:00

Comme suite au spectacle bilingue SEDRUOS, Paroles de femmes sourdes, l’équipe du théâtre des Silences est repartie sur les routes de France pour rencontre des femmes et des hommes sourds avec cette question « existe-t-il un amour sourd? »

Cette résidence permettra à la compagnie de continuer son processus de création à partir des témoignages récoltés au fil de leurs rencontres.

La compagnie vous invite à découvrir les premières étapes de leur spectacle par le biais d’une lecture au plateau.

Une représentation en matinée et une deuxième sur le temps du midi. (Demander des précisions sur les horaires lors de votre inscription à partir du 1er septembre)

Centre culturel du Coglais 1 place saint mélaine 35460 les portes du coglais Les Portes du Coglais 35460 Montours Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 97 17 07 »}, {« type »: « email », « value »: « spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr »}]

La compagnie le Théâtre des silences invite le public à découvrir les premières étapes de création de son nouveau spectacle Amour Sourd et cette question « existe t-il un amour sourd ? » spectacle théâtre

DR