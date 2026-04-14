SORTIE DE RÉSIDENCE CROISÉE, Nouveau Studio Théâtre, Nantes

SORTIE DE RÉSIDENCE CROISÉE Vendredi 24 avril, 19h00 Nouveau Studio Théâtre Loire-Atlantique

Entrée prix libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:00:00+02:00 – 2026-04-24T21:00:00+02:00

– , est l’écriture d’un solo où le concept de concert est pris comme un terrain d’expérimentation performative. Ici il est question de jouer avec des archétypes et des manières communément présents dans les formes de musique live, de tordre leurs cadres, et de créer des formes de fictions spéculées.

C’est un exercice de style où par le biais d’apparitions, de costumes, de lutherie improvisée, de dessins, et d’une palette de présences, on irait sauter pieds joints dans la flaque de ce qu’on appellerait « concert ».

La malicieuse mise à distance des codes de la représentation musicale que nous propose la figue forte a, pourrait-on dire, un certain goût de l’absurde, du grotesque, et de l’onirisme.

– , titre provisoire du projet, est un mot issu du dialecte milanais. Il désigne une situation désordonnée, chaotique et confuse. Il est peut-être issu du mot français « rébellion » ?

Fascinée par les notions liées à la théorie de la relativité, désireuse de traduire par le corps l’idée que le temps n’est pas linéaire et avec l’envie de raconter une histoire sur la mer en suivant un discours qui ne cesse de prendre des chemins de traverse, Arianna Aragno cherche, avec Rebelot, à jouer avec plusieurs matériaux physiques et textuels pour partager la complexité du temps que l’on appelle « présent ».

Ceci est le début d’une recherche qui s’entoure de plusieurs matériaux, physiques et textuelles, pour interroger l’état de crise dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui.

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Au cours d’une semaine de travail, chacun.e portera un regard sur le process de l’autre, leurs recherches s’alimentant mutuellement. Ensemble, iels donneront à voir lors d’une soirée commune des bribes de leurs échanges et de leurs univers partagés.

Nouveau Studio Théâtre 5 Rue du Ballet, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251861306 »}, {« type »: « email », « value »: « resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.nouveaustudiotheatre.com/sortie-de-ru00e9sidence-croisu00e9e »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/des-individue-e-s/evenements/soiree-partagee-arianna-aragno-et-jonathan-poulet »}]

Laurent Cebe [Des Individué.e.s] invite Jonathan Poulet [Cie La Nouvelle Panique] et Arianna Aragno en résidence croisée. danse expérimentations

©Arianna Aragno ; Théo Vincent