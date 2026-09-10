Sortie de résidence de la Compagnie EALP ”B.A BA OS”- Danse contemporaine jeune public KONTAINER Angresse
jeudi 26 novembre 2026 · KONTAINER · Angresse
Informations pratiques
Angresse
Sortie de résidence de la Compagnie EALP ”B.A BA OS”- Danse contemporaine jeune public
KONTAINER 1074 ROUTE DE CAPBRETON Angresse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 18:00:00
fin : 2026-11-26 19:30:00
Date(s) :
2026-11-26
Sortie de résidence de la Compagnie EALP ”B.A BA OS” Danse contemporaine jeune public
Avec B.A BA OS, Eloïse Deschemin s’empare des travaux d’Oskar Schlemmer pour revenir à l’OS du BAUHAUS. Et comme le B.A BA au BAUHAUS, c’est ouvrir les ateliers lors de grandes fêtes .
B.A BA OS est un solo danse & art visuel pour et avec les 7-11ans, une entrée dans l’atelier par la grande porte de la fête, une pièce à construire ensemble.
B.A BA OS est aussi une exposition, des pastilles vidéos parsemées d’animation, des partitions réinventées à manipuler, une œuvre géométrique à composer collectivement. .
KONTAINER 1074 ROUTE DE CAPBRETON Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Sortie de résidence de la Compagnie EALP ”B.A BA OS”- Danse contemporaine jeune public
EALP Company’s B.A. BA OS Residency Showcase Contemporary Dance for Young Audiences
L’événement Sortie de résidence de la Compagnie EALP ”B.A BA OS”- Danse contemporaine jeune public Angresse a été mis à jour le 2026-08-20 par OTI LAS
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