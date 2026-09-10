Sortie de résidence de la Compagnie Maygestin ”YOKAÏ” Danse contemporaine jeune public KONTAINER Angresse
mercredi 18 novembre 2026 · KONTAINER · Angresse
Informations pratiques
Angresse
Sortie de résidence de la Compagnie Maygestin ”YOKAÏ” Danse contemporaine jeune public
KONTAINER 1074 ROUTE DE CAPBRETON Angresse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 18:00:00
fin : 2026-11-18 19:30:00
Date(s) :
2026-11-18
Sortie de résidence de la Compagnie Maygestin ”YOKAÏ” Danse contemporaine jeune public
Yokaï est une pièce jeune public. Elle s‘inspire de l’univers des figures magiques présentes dans de nombreuses cultures traditionnelles.
Étymologiquement, le mot Yôkai désigne en japonais des phénomènes étranges, équivoques ou plus spécifiquement des créatures effrayantes ou séduisantes, souvent les deux.
Au sens large , ce mot regroupe tout ce qui semble présent sans appartenir à notre monde esprits, fantômes, monstres, démons familiers, divinités locales, animaux fabuleux, mémoires, obsessions et idées fixes incarnées.
Le territoire des Yôkaï est plus modeste, plus primitif, plus naïf, plus pur assurément que les religions modernes. Ils sont le véritable socle sur lequel repose toute la conception du surnaturel et du mystère dans la culture japonaise .
On trouve des figures analogues dans de nombreuses cultures traditionnelles et autochtones du Mexique au Brésil. .
KONTAINER 1074 ROUTE DE CAPBRETON Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Sortie de résidence de la Compagnie Maygestin ”YOKAÏ” Danse contemporaine jeune public
Residency Showcase by the Maygestin Company “YOKA” — Contemporary Dance for Young Audiences
L’événement Sortie de résidence de la Compagnie Maygestin ”YOKAÏ” Danse contemporaine jeune public Angresse a été mis à jour le 2026-08-20 par OTI LAS
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