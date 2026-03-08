Sortie de résidence de la Compagnie Les crocs dans les yeux RISE Danse contemporaines KONTAINER Angresse

Sortie de résidence de la Compagnie Les crocs dans les yeux RISE Danse contemporaines

KONTAINER 1074 Route de Capbreton Angresse Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-05-07

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Venez découvrir le tiers lieu culturel Kontainer avec la sortie de résidence de Aurore Allo, dont la Cie crée et diffuse des spectacles mêlant acrobatie au sol.

RISE est un solo de danse et acrodanse qui parle de lutte. De combat interne. De vie. De comment on essaie de se relever après chaque coup. D’où on puise l’énergie et l’envie. Des différentes manières d’essayer de se relever. A travers un personnage sur scène qui rend visible son voyage dans ce combat l’idée est que le public puisse s’identifier et trouver plus d’énergie dans leurs chemins. .

KONTAINER 1074 Route de Capbreton Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 11 01 86 lekontainer40@gmail.com

English : Sortie de résidence de la Compagnie Les crocs dans les yeux RISE Danse contemporaines

Come and discover the Kontainer third-party cultural venue with Aurore Allo, whose Cie creates and presents shows combining acrobatics with the ground.

