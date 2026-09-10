Sortie de résidence de l’association Club de Jour ”En Rut”- Danse contemporaine KONTAINER Angresse

Informations pratiques

Angresse

Sortie de résidence de l’association Club de Jour ”En Rut”- Danse contemporaine

KONTAINER 1074 ROUTE DE CAPBRETON Angresse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 18:30:00

fin : 2026-12-03 20:00:00

Date(s) :

2026-12-03

Sortie de résidence de l’association Club de Jour ”En Rut” Danse contemporaine

Cette pièce chorégraphique est une exploration artistique des réalités vécues par de nombreuses personnes aujourd’hui. Il s’agit d’une réflexion sur ce que signifie être une femme célibataire dans un monde où la sexualité est souvent réduite à une consommation rapide et déshumanisée.

Que signifie être célibataire aujourd’hui, quand les discours sur l’indépendance s’entrechoquent avec le besoin viscéral de lien ?

La liberté a t’elle tué l’amour aujourd’hui?

Cette création explore la quête effervescente de plaisirs immédiats, influencée par une société hypersexualisée.

Elle interroge également le rejet de ces normes imposées, à travers des mouvements de résistance et de libération. Enfin, elle cherche à comprendre cette liberté, en redéfinissant la sexualité sur les plans personnels, intimes et collectifs.

Ce projet s’inscrit comme une traversée structurée de questionnement. .

KONTAINER 1074 ROUTE DE CAPBRETON Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Sortie de résidence de l’association Club de Jour ”En Rut”- Danse contemporaine

End of the residency by the En Rut Day Club association Contemporary dance

L’événement Sortie de résidence de l’association Club de Jour ”En Rut”- Danse contemporaine Angresse a été mis à jour le 2026-08-21 par OTI LAS