Sortie de résidence DJ LORIC

Rue de Maa Rion-des-Landes Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Sortie de résidence DJ LORIC Le style c’est

Oriental Afro techno ou Soufi Rave Afro Bass Music –

Sortie de résidence DJ LORIC Le style c’est

Oriental Afro techno ou Soufi Rave Afro Bass Music – .

Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 53 66 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie de résidence DJ LORIC

Out of residency DJ LORIC The style is

Oriental Afro Techno or Sufi Rave Afro Bass Music –

L’événement Sortie de résidence DJ LORIC Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-01-25 par OT Tartas