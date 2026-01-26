Sortie de résidence DJ LORIC Rion-des-Landes

Sortie de résidence DJ LORIC Rion-des-Landes samedi 28 mars 2026.

Rue de Maa Rion-des-Landes Landes

Tarif : – –

Début : 2026-03-28
2026-03-28

Sortie de résidence DJ LORIC Le style c’est
Oriental Afro techno ou Soufi Rave Afro Bass Music –
Oriental Afro techno ou Soufi Rave Afro Bass Music –   .

Rue de Maa Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 53 66 89 

English : Sortie de résidence DJ LORIC

Out of residency DJ LORIC The style is
Oriental Afro Techno or Sufi Rave Afro Bass Music –

