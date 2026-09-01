Sortie de résidence, performances, spectacle Brandonnet

Informations pratiques

Brandonnet

Sortie de résidence, performances, spectacle

La Garrigue Brandonnet Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Avec la compagnie aux Eclats, Jule Heinzelmann, Lore Douziech, Shantala Murgia et la compagie Abdel Blabla

16 h Sortie de résidence

COMPAGNIE AUX ÉCLATS Sophie Fougy, comédienne masquée, costumière plasticienne, Jonathan Burgun, musicien Peter, l’échappé vivant, spectacle (Marcillac-Vallon 12)

Il manque trois doigts à la main gauche de Peter, qui raconte à son petit fils Gérard tout un tas d’histoires autour de cette absence, peuplant son imaginaire d’épisodes fantasques. Gérard, ayant grandi, pose des questions, et entend plusieurs versions venant des membres de sa famille. Certains disent même que Peter n’a pas été blessé comme le dit la version officielle…. En menant sa propre enquête, c’est toute la grande histoire qu’il découvre, celle de la guerre de 14-18 et des secrets qu’elle recèle. Se rapprochant de façon non orthodoxe du théâtre d’objets et du spectacle de marionnettes, l’écriture s’appuie sur des documents d’archives et un collectage de témoignages. Peter ayant bel et bien existé, sa fascinante histoire reste aujourd’hui nimbée de zones d’ombres et de mystères. Un spectacle écrit et joué par Sophie Fougy, accompagnée par Jo Burgun.

JULE HEINZELMANN, artiste multidisciplinaire, Towards the right to defenselessness, performance (Paris 75)

Je souhaite au Repaire développer/ avancer sur un ensemble d’œuvres autour de la notion de defenselessness, entendue non comme un manque de protection, mais comme une qualité de présence. Le projet interroge la manière dont nous occupons l’espace public et social, dont nous y sommes perçu·es, et dont nous nous y autorisons — ou non — des formes de présence non productives, non performatives, non défensives. Il part de l’idée que chacun·e devrait pouvoir être là, sans avoir à justifier sa présence par une fonction, une consommation ou une efficacité. À partir de là, je m’intéresse à des états de calme, d’intériorité, de retrait conscient, dans lesquels la vulnérabilité devient moins un défaut qu’une force d’ancrage. Le projet prendra la forme d’un ensemble d’œuvres mêlant peinture, dessin et vidéo. Toutes ces pièces sont centrées sur des figures humaines représentées dans des états de profonde intériorité éveillées ou endormies, absorbées, recueillies, en paix avec elles-mêmes.

LORE DOUZIECH, danseuse performeuse, chorégraphe, Igor 16382, plasticien sonore et visuel, memorias, performance à voir et à entendre (Villefranche-de-Rouergue 12)

À travers leurs différentes pratiques artistiques, Lore et Igor réaniment la mémoire de leurs aïeuls. Memòrias questionne ce lien qui unit passé et présent au travers de traces, empreintes, machines, savoir faire et outils intemporels par leurs caractères manuels-mécaniques. Objets-amis sur lesquels nous pourrons toujours compter de par leur autonomie. Enfants du cru, nos racines résonnent de cette culture occitane qui nous anime et dont nous aimons jouer en nous appropriant les sonorités traditionnelles parlées, chantées et jouées. La cour, on s’y croise, on y joue, on y travaille ; c’est le poumon, noyau de la ferme. Abritée par ses bâtiments, elle est le refuge familial. Enfants et chatons font leurs premiers pas tandis que les anciens laissent couler le temps assis sur le banc de pierre. C’est un sas entre l’intérieur et l’extérieur ; on s’y sent au chaud, en sécurité. Carrefour, la cour est le théâtre de la vie. Porteuse d’énergie, nous allons en faire notre terrain de jeu ; incarner la mémoire avec ce que nous sommes aujourd’hui.

SHANTALA MURGIA, artiste végétale, Sylvain Bardy, musicien, création sonore, s’enforester, ciné-concert (Lacapelle-Livron et Puylaroque 82)

Nos travaux artistiques respectifs étant de “garder la trace” nos univers se sont naturellement retrouvés et entremêlés afin de proposer des créations multi-sensorielles. Nous avons ainsi imaginé une exposition immersive végétale et sonore “s’enforester”. Cette résidence proposera la finalisation de la scénographie de l’exposition en réalisant des liens entre les jardins textiles imaginaires de Mémoires de Plantes et les créations sonores et vidéos d’Hinterheim. Une sortie de résidence sous la forme d’un ciné-concert avec des projections sur les tissus accompagnées par la musique et les créations sonores d’Hinterheim.

20 h restauration

21 h 30 sortie de résidence

COMPAGNIE ABDEL BLABLA Corinne Pontana, chorégraphe, François Bouteau, danseur, Jean-Marc Fillet, danseur, Aller, venir et dériver, répétition publique (Marseille 13)

Ce projet réunit deux danseurs dont les trajectoires se croisent depuis des années. La pièce explore ce qui les relie amitié, âge, mémoire et regard sur le monde. À travers une écriture en trois temps — aller, revenir, dériver —, elle déploie une danse sensible et habitée, traversée d’humour et d’absurde. Pensée comme une introspection à deux voix, elle questionne aussi les modèles de masculinité et la place de l’homme aujourd’hui. .

La Garrigue Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 86 15 cielarumeur.aveyron@gmail.com

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English :

With compagnie aux Eclats, Jule Heinzelmann, Lore Douziech, Shantala Murgia and compagie Abdel Blabla

L’événement Sortie de résidence, performances, spectacle Brandonnet a été mis à jour le 2026-06-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)