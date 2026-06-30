Vide-greniers et vide atelier artistes Brandonnet
dimanche 27 septembre 2026 · Brandonnet
Informations pratiques
Brandonnet
Vide-greniers et vide atelier artistes
Brandonnet Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Vide-greniers, vide ateliers artistes, venez chiner, vendre et faire de bonnes affaires. Ouvert à tous les particuliers, aux artistes, aux créateurs. Vide-greniers dans tout le Bourg et dans deux salles communales et une grange aménagée de 7 h à 18 h.
Tarifs exposants, 2 euros le ML à l’extérieur et 3 euros le ML à l’intérieur.
L’association mettra en vente plus de 1 500 beaux livres au profit de la Médiathèque de Brandonnet.
Stand petit-déjeuner à petit prix. Renseignements et réservations 07 78 87 62 00. Entrée gratuite pour les visiteurs. (Cultures en Coeur) .
Brandonnet 12350 Aveyron Occitanie +33 7 78 87 62 00
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English :
L’événement Vide-greniers et vide atelier artistes Brandonnet a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)